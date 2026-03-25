Ефимов: В Москве определились с местами для семи суперколледжей

Власти Москвы определились с площадками для строительства семи суперколледжей, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что на каждый колледж уже объявлен конкурс, а по четырём объектам концепция уже утверждена.

«У всех будет индивидуальная, современная архитектура. Это не типовые здания – мы хотим, чтобы они стали архитектурной изюминкой соответствующих районов», – отметил Ефимов.

По его словам, самый крупный из суперколледжей займёт площадь в 110 тыс. кв. м и расположится в Коммунарке — рядом с будущим кампусом «Станкина» и новым музейным фондохранилищем. В нём будут реализовываться образовательные программы по широкому спектру направлений: строительству, промышленности, информационным технологиям, креативной индустрии, транспорту, торговле, финансам и образованию. Общее число студентов в этом учебном заведении достигнет 16 тысяч.

В районе Филёвский Парк появится ИТ‑колледж площадью 50 тыс. кв. м, где будут готовить специалистов по направлениям «Информационные технологии», «Креативная индустрия» и «Строительство». В Южном Тушине возведут техноколледж аналогичного размера — там будут обучать специальностям в сфере строительства и промышленности, в том числе в медицинской и химической отраслях. А в Сколкове планируют создать медицинский суперколледж: там студенты смогут осваивать «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Стоматологию ортопедическую».

Ефимов добавил, что для ещё трёх колледжей площадки уже предварительно определены — сейчас идёт работа над решением вопроса относительно их размещения. Открытие суперколледжей в Москве планируют начать с 2028–2029 годов, стартовав с четырёх объектов. По словам заммэра, базовый срок запуска всех колледжей — 2029 год, однако за счёт ускорения строительства власти стремятся ввести в эксплуатацию хотя бы пару из них уже в 2028‑м.

