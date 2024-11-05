Ефимов: В Москве обработали более 95 тысяч обращений горожан в сфере недвижимости

Свыше 95 тысяч обращений за госуслугами в имущественно-земельной и жилищных сферах обработал столичный Департамент городского имущества. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город ведет системную работу по модернизации государственных услуг, что делает взаимодействие столицы и граждан удобнее: горожанам не нужно посещать органы власти, достаточно подать заявление через портал mos.ru, прикрепив необходимые документы. Госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью, популярны у физических и юридических лиц. За девять месяцев 2024 года за ними обратились свыше 95 тысяч раз, из них почти 69 тысяч заявок поступили в электронном виде», — отметил вице-мэр.

Департаментом предоставляются 28 госуслуг, из них в имущественно-земельной сфере — 21 госуслуга. Все они доступны в электронном виде и ориентированы главным образом на предпринимателей. В жилищной сфере доступны семь госуслуг, которыми, как правило, пользуются физлица. Пять из них можно получить как в электронном, так и в бумажном виде, две — только в электронном.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что чаще всего заявители пытаются получить справки о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года, адресовать объекты недвижимости и заключить договор социального найма. На эти три госуслуги приходится около 54% заявок.

Также москвичи могут изменить вид разрешенного использования участков, заключить дополнительные соглашения к договорам аренды, получить земельные участки, приватизировать жилье и получить другие госуслуги.

По словам представителей столичного Департамента информационных технологий, онлайн-услуги востребованы и у физических лиц, и у предпринимателей. Получить их можно в любое удобное время в онлайн-режиме.

Развитие электронных услуг и сервисов отвечает целям нацпроекта «Цифровая экономика».

