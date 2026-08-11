Ефимов: В Москве оборудовали свыше 1100 детских и спортплощадок по реновации
В Москве с начала реализации программы реновации оборудовали свыше 1,1 тысячи спортивных и игровых зон во дворах новых ЖК, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что пространство возле домов продумано с точки зрения практичности и безопасности. Там спланированы проезжие и пешеходные части, места для активного и спокойного отдыха, зоны озеленения.
«Во дворах по стандарту обустраиваются игровые площадки с оборудованием для детей разных возрастов, а также зоны со снарядами для занятий спортом», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Уточняется, что игровые площадки проектируют с учетом возраста детей, поэтому для малышей устанавливают невысокие горки, качели, песочницы, развивающие элементы, а для москвичей постарше — комплексы для лазания, качели-гнезда, снаряды для тренировки равновесия.
В Департаменте градостроительной политики сообщили, что проезжие части и парковки находятся в стороне от прогулочных зон, а для снижения травматизма площадки оборудованы прорезиненным покрытием. Отмечается, что при строительстве особое внимание уделяют качеству оборудования: пластиковые элементы собраны из нетоксичного материала и устойчивы к ультрафиолету, а металлические детали обработаны антикоррозийным покрытием. На площадках у новостроек создают спортзоны с воркаут-комплексами и устанавливают столы для игры в шахматы.
Известно, что комплектация и пространство площадок зависят от проекта дома и окружающей инфраструктуры в районе. В Градостроительном комплексе Москвы объявили, что всего с начала реновации в городе возвели свыше 8,5 млн квадратных метров жилья, в новые квартиры уже переехали или сейчас переселяются примерно 290 тысяч горожан.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что за семь месяцев 2026 года было сдано 734 тысячи квадратных метров жилья, что стало рекордом за девять лет реализации реновации. Градоначальник также поручил увеличить темпы программы вдвое.
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