Ефимов: В Москве объем строительства жилья по реновации к июню вырос на 20%

К маю 2026 года объёмы строительства жилья в рамках программы реновации достигли почти 360 тысяч квадратных метров — это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, программа реновации, нацеленная на обновление жилого фонда и формирование комфортной городской среды, демонстрирует устойчивый рост по темпам и объёмам строительства. В 2025 году Фонд реновации занял лидирующие позиции по вводу жилья, и в текущем году динамика сохраняется.

«Если в январе – мае 2025 года было возведено 300 тысяч квадратных метров жилой площади, то за тот же период 2026 года это число выросло на 20 процентов – до 359,1 тысячи квадратных метров. Кроме того, благодаря повышенному до 0,75 коэффициенту полезной площади для домов по программе реновации удастся сэкономить около 40 миллиардов рублей в 2026 году», – заявил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

С момента запуска программы в Москве возвели свыше восьми миллионов квадратных метров жилья для участников реновации. Более 260 тысяч горожан уже начали переезд в новые квартиры. Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, за первые четыре месяца 2026 года в столице сдали в эксплуатацию свыше трёх тысяч квартир.

Ускорить строительство помогает применение префаб‑технологий: элементы зданий изготавливают роботизированным способом на заводе, затем доставляют на площадку в готовом виде. Каждый модуль проходит строгий контроль качества на всех этапах производства, что гарантирует соответствие новостроек высоким стандартам.

Для строительства домов по реновации используют отечественные материалы — их поставляют более чем из 15 регионов России. Каждый жилой комплекс создают по индивидуальному проекту: здания отличаются современной архитектурой и высоким качеством исполнения. Квартиры сдают с чистовой отделкой, укомплектованными санузлами, осветительными приборами и базовым бытовым оборудованием. Придомовые территории комплексно благоустраивают.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что современные технологии существенно ускоряют процесс строительства жилья в рамках реновации. Подробная информация о программе размещена на портале mos.ru.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

