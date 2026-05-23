Ефимов: В Москве новая школа в Текстильщиках готова более чем на 70%
В Москве, в районе Текстильщики, на юго-востоке города инвестор возводит школу на 750 мест в Грайвороновском проезде, готовность которой составляет более 70%. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Объект находится на 1-м Грайвороновском проезде на территории формирующегося ЖК «Волжский Парк». Девелопером проекта выступает компания «ПИК».
«Застройщик ведет отделочные работы внутри здания, монтаж внутренних инженерных систем, а также благоустраивает прилегающую территорию. В школе будут специализированные и универсальные учебные кабинеты. После завершения работ застройщик передаст здание городу», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Он сообщил, что в новой школе оборудуют лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон. Там также появятся спортзалы, многофункциональное многосветное пространство и зал для проведения мероприятий, добавил чиновник.
В Департаменте градостроительной политики отметили, что четырехэтажное здание школы Г-образной формы. Уточняется, что учебные блоки сгруппированы так, чтобы не пересекались потоки младших, средних и старших классов, в связи с чем для начальной и основной школы предусмотрены отдельные входы.
Известно, что высота потолков не менее 3,3 м, коридоры просторные, все помещения имеют естественное освещение. На прилегающем участке нового проекта создадут площадки для мини-футбола и волейбола, беговые дорожки, зоны для прыжков в длину, отдыха и места для сбора учащихся.
В Градостроительном комплексе Москвы сообщили, что основные объемы здания отделаны плиткой светлого оттенка, а спортблоки, столовая и медиатека выделены терракотовым цветом. Отмечается, что откосы и элементы входной группы выполнены из оцинкованной стали с покрытием под медь, входные группы с тамбурами углублены в плоскость фасада. Прилегающая территория обустроена с учетом безбарьерной среды.
Возведение соцобъекта под контролем Мосгосстройнадзора начали еще в декабре 2023 года. В ведомстве отметили, что специалисты «Контроля Москвы» сопровождают реализацию проекта школы общей площадью около 19,8 тысячи квадратных метров от подготовительного этапа до приемки. Отмечается, что инспекторы уже провели семь выездных проверок и оценили качество выполненного объема фасадных и инженерных работ, а также применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации и утвержденному архитектурно-градостроительному решению.
