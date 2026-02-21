Ефимов: В Москве начнут реализацию более 50 объектов КРТ
В Москве в 2026 году 52 проекта комплексного развития территорий (КРТ) перейдут в стадию реализации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новый импульс к развитию получат депрессивные участки общей площадью около 490 гектаров. В совокупности там построят около 7,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Более 5,4 миллиона квадратных метров придется на жилье, в том числе дома для реализации программы реновации», - сказал Ефимов.
По его словам, также будут построены общественно-деловая недвижимость и производственные объекты.
Как отметили в столичном Департаменте градостроительной политики, наибольшее количество проектов КРТ — в Южном административном округе Москвы.
Редевелопмент охватит свыше 65 гектаров неэффективно используемых участков, где построят около 381 тысячи квадратных метров жилья и объектов инфраструктуры. Один из самых крупных проектов КРТ на участке площадью почти 70 гектаров будет реализован в Строгине.
Там построят более 580 тысяч «квадратов» жилья, а также деловые и социальные объекты площадью более 370 тыс. кв.м. В их числе — школа, детсад, ФОК и технопарк.
