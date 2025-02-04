Ефимов: В Москве начнется реализация как минимум 150 проектов КРТ в 2025 году
По меньшей мере 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ) начнут реализовывать в 2025 году, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В 2025 году город планирует переходить от проработки проектов КРТ к их реализации. Из 302 проектов в составе программы КРТ в стадии реализации будет не менее 150. В их рамках город продолжит осуществлять контроль и мониторинг установленных этапов КРТ, а также проектное сопровождение инвесторов», – отметил вице-мэр.
Под реализацией проекта подразумевается назначение оператора КРТ и инвестора, а также заключение соответствующего договора.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, в договоре КРТ закреплены ключевые этапы реализации, в частности, подготовка проекта планировки территории, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов. Исполнение обязательств обеспечивают банковской гарантией — из ее суммы за просрочку могут истребовать неустойку. Москва содействует в решении ряда вопросов, в частности, принятие решении об изъятии объектов собственности.
По словам столичного мэра Сергея Собянина, количество проектов КРТ в 2024 году выросло в 1,6 раза.
Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.
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