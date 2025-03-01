Ефимов: В Москве начался второй этап реконструкции участка Киевского шоссе

Ефимов: В Москве начался второй этап реконструкции участка Киевского шоссе
В Москве начался второй этап реконструкции участка Киевского шоссе возле поселка Селятино. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, реконструкция затронет участок магистрали от 51 до 53 километра.
«В рамках второго этапа предстоит построить и реконструировать более одного километра дорог и очистное сооружение. Сейчас готовность данного участка составляет 5%. На объекте идут строительно-монтажные работы, переустройство газопровода высокого давления. Также специалисты возводят распределительную трансформаторную подстанцию», – рассказал заместитель мэра.
Он также добавил, что завершить реализацию проекта планируется до конца текущего года.
В рамках первого этапа реконструкции Киевского шоссе построили и отремонтировали 2,6 километра дорог. В том числе, возвели эстакаду в сторону Центральной кольцевой дороги, установили шумозащитные экраны и провели благоустройство.
Мэр столицы Сергей Собянин открыл движение по участку в ноябре прошлого года.
Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков отметил, что после завершения все работ улучшится транспортная ситуация в деревнях Софьино и Алабино Наро-Фоминского городского округа Московской области.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили и реконструировали более 100 путепроводов.
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