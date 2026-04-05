Ефимов: В Москве началась реконструкция дорог у комплекса «Сити-2»
В столице началась реконструкция дорог вблизи «Сити-2». Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, всего по проекту в районе «Сити-2» ЦАО реконструируют примерно 3 км улично-дорожной сети. Работа будет осуществляться за счет средств Адресной инвестиционной программы города, добавил Ефимов. Он уточнил, что сеть обновят вблизи улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца.
«Начался первый этап, в рамках которого запланировано строительство съездов на Третье транспортное кольцо, включая съезд с улицы Антонова-Овсеенко, а также дополнительного участка дороги вдоль ТТК. В результате реализации проекта улучшится транспортная доступность перспективного квартала "Сити-2", международного делового центра "Москва-Сити", а также повысится пропускная способность ТТК», - объяснил Ефимов.
Сообщается, что в рамках второго этапа пройдет реконструкция улицы Антонова-Овсеенко на участке от улицы Подвойского до 1-го Красногвардейского проезда, а также Проектируемого проезда № 6672 и 1-го Красногвардейского проезда. При этом на третьем этапе изменят транспортную развязку на пересечении Шмитовского проезда и ТТК, а также обновят боковые проезды вдоль Шмитовского и 2-го Красногвардейского проездов.
Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков подчеркнул, что проект предусматривает строительство пешеходного тоннеля в районе ТТК, перекладку инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории. Между тем, в Градостроительном комплексе Москвы уточнили, что для минимизации затруднения движения водителей и пешеходов на время проведения строительства организуют временную схему движения и установят ограждающие конструкции.
