Ефимов: В Москве началась реализация шести проектов КРТ

Интенсивные строительные работы ведутся в рамках реализации шести проектов комплексного развития территорий в Троицком административном округе, а также на юго-востоке, юго-западе и севере Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство ведется рядом с метро «Дмитровская», вблизи деревни Яковлево, на Одесской улице (район Зюзино), а также на территориях экс-промзон «Магистральные улицы», «Братцево» и «Южный порт».

«В ходе редевелопмента бывшие депрессивные участки, занимающие более 62,1 гектара земли, получат новую жизнь и станут центрами притяжения горожан. Проектами КРТ там предусмотрено возведение свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения. При этом более 535 тысяч квадратных метров придется на общественно-деловую и промышленно-производственную инфраструктуру. В результате появится свыше 13 тысяч рабочих мест», — отметил вице-мэр.

По проектам будут построены более 706 тысяч «квадратов» жилья (в частности, порядка 230 тысяч квадратных метров — по программе реновации). Стройка ведется в районах Зюзино, Печатники, Троицк, Хорошевский, Тимирязевский и Войковский. Поблизости находятся крупные столичные автомагистрали и станции скоростного рельсового транспорта.

Так, заявил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский, на месте промзоны «Братцево» на участке площадью свыше 22 га завершены монолитные работы нулевого цикла. Здесь построят порядка 136 тысяч «квадратов» недвижимости — коммерческие объекты, физкультурно-оздоровительный комплекс и жилые корпуса. Кроме того, на месте недостроенного гаража-стоянки в Дмитровском проезде появится бизнес-центр площадью свыше 50 тысяч «квадратов». Монолитные работы завершатся здесь уже в текущем году, а реализация проекта позволит обеспечить работой 3500 человек.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

