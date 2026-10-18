Ефимов: В Москве на станции «СберСити» ведут отделочные работы и проводят инженерные сети
На строящейся станции московского метрополитена «СберСити» Рублево-Архангельской линии проводят отделочные работы и устройство инженерных сетей. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что в Москве в районе Кунцево на западе города продолжается строительство будущей станции «СберСити», основные конструкции которой готовы уже на 93%. Заммэра добавил, что строители уложили там 32 тысячи кубометров железобетона.
«Также выполняются отделочные работы и монтируются инженерные системы, продолжается сооружение пешеходных выходов и бетонирование в зоне действующей щитовой проходки в сторону будущей станции метро "Новорижская"», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Отмечается, что на будущей станции «СберСити» также продолжается устройство воздуховодов. Всего там смонтируют примерно шесть километров вентиляционных систем и семь километров трубопроводов. Кроме того, там проложат около 600 километров электрокабеля и установят около 15 тысяч единиц основного и вспомогательного оборудования. К тому же тоннелепроходческий комплекс «Александра» продолжает работы в левом тоннеле к соседней станции «Новорижская».
До этого столичный мэр Сергей Собянин объявил о завершении проходки правого тоннеля от «СберСити» до «Новорижской». 5 сентября он открыл 1-й участок Рублево-Архангельской линии: от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева». Это улучшило транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей сразу в пяти районах города.
С 2011 по 2026 годы в столичном регионе построили и реконструировали более 270 километров линий и 130 станций метро, в том числе на МЦК и БКЛ.
Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской линии метро.
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