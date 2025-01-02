Ефимов: В Москве на месте бывших промзон построили 7 деловых центров в 2024 году

В Москве на месте бывших промышленных зон возведены семь объектов деловой инфраструктуры в 2024 году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Семь объектов деловой инфраструктуры общей площадью почти 170 тысяч квадратных метров возвели девелоперы на территории бывших производственных зон. Благодаря реализации этих проектов в Москве появится около 4,4 тысячи рабочих мест», – отметил заместитель мэра.



По его словам, новые офисные и бизнес-центры построили в Бутырском, Даниловском, Дмитровском, Хорошевском районах, а также в Печатниках, Старом Крюкове и Щукине.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что одним из крупнейших проектов стало строительство бизнес-центра на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» площадью свыше 51 тысячи квадратных метров. Он подчеркнул, что реализация этого проекта создала в Даниловском районе дополнительно 1,5 тысячи новых рабочих вакансий.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отдельно выделил возведение бизнес-центра «Технопарк “Октябрьское поле”».



«Благодаря строительству объекта в Щукине будет создано свыше 600 рабочих мест», – добавил Гаман.



Мосгосстройнадзор проинформировал, что сотрудниками ведомства с начала возведения этих объектов проведено порядка 60 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых оценивалось качество выполненного объема работ и применяемых материалов.

