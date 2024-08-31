Ефимов: В Москве инвесторы приобрели более 20 помещений в исторических зданиях

В Москве за первую половину 2024 года заключили свыше 20 договоров купли-продажи помещений, находящихся в объектах культурного наследия. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За шесть месяцев 2024 года года инвесторы приобрели у города 21 помещение общей площадью примерно 3,5 тысячи квадратных метров. Все они находятся в исторических зданиях. Бизнес проявляет интерес к недвижимости, расположенной в зданиях – памятниках архитектуры, поскольку такие объекты находятся в районах с устойчивым туристическим потоком и высокой деловой активностью», – сообщил заммэра.

Он также отметил, что по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года число реализованных помещений выросло вдвое, а площадь – более чем в два раза.

Вся эта недвижимость используется в соответствии с охранным обязательством, что позволяет сохранять исторические объекты, а также вовлекать их в активную жизнь столицы, приспосабливая под современное использование.

Из числа этих помещений – 12 находятся в объектах культурного наследия регионального значения, два – в объектах культурного наследия федерального значения. При этом семь помещений имеют статус выявленных объектов культурного наследия.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, большинство реализованных объектов находятся в Центральном административном округе города.

Самое маленькое помещение площадью 15 квадратных метров расположено на Сретенском бульваре Москвы, а самое крупное, площадью более 485 квадратных метров - в Басманном районе столицы.