Ефимов: В Москве инвесторы построят 29 спортивных объектов по программе КРТ
В Москве инвесторы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят 29 спортивных объектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, спортсооружения и другие объекты социальной инфраструктуры, такие как школы, детские сады, поликлиники, проектируются и строятся по программе КРТ с учетом потребностей каждого района.
«На данный момент в рамках 27 активных проектов КРТ запланировано строительство 29 спортобъектов совокупной площадью более 172 тысяч квадратных метров. Их возведут на реорганизуемых участках общей площадью свыше 555 гектаров в 26 районах столицы», – уточнил заместитель мэра.
Ефимов рассказал, что среди спортивных сооружений – физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны, площадки для игровых видов спорта и скалодром.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский среди них особо выделил скалодром, который предполагается возвести на участке бывшей промышленной зоны «Огородный проезд», а также ФОК в Западном Дегунине с бассейном и игровым залом площадью 6,2 тысячи квадратных метров.
В настоящее время в столице по поручению мэра Сергея Собянина реализуется 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.
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