Ефимов: В Москве инвесторы и правообладатели реализуют 43 проекта КРТ
В Москве инвесторы и правообладатели сейчас реализуют 43 из 117 одобренных столичным правительством и находящихся в активной стадии проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом на площадке ПМЭФ сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На сегодня силами инвесторов и правообладателей реализуется уже более трети активных проектов КРТ – 43 из 117. Они охватывают более 700 гектаров земельных участков. Здесь появится 14,9 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 6,6 миллиона – производственной и общественно-деловой застройки, 8,3 миллиона – жилья, в том числе 1,1 миллиона – для реализации программы реновации», – уточнил заместитель мэра.
Ефимов отметил, что редевелопментом около половины этих площадок занимаются правообладатели, чей интерес к таким проектам постоянно растет. Еще примерно половину таких проектов реализуют инвесторы, с ними заключены договоры по результатам торгов. Остальные проекты реализуют операторы КРТ.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отдельно выделил проект, который реализуется инвестором вблизи деревни Яковлево в Троицке.
По его словам, это первый проект КРТ в ТиНАО.
«Проект интересен тем, что застройщик применяет инновационную крупногабаритную модульную технологию: она позволяет сокращать сроки возведения зданий и повышает эффективность всего строительного цикла», – пояснил Овчинский.
В настоящее время в Москве на различных стадия находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.
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