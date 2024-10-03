Ефимов: В Москве инвесторы арендовали у города 11 гектаров земли в 2024 году

В Москве предприниматели за девять месяцев текущего года арендовали у города почти 11 гектаров земли для строительства коммерческих объектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, город активно вовлекает в оборот участки земли для строительства различных коммерческих объектов. Ефимов подчеркнул, что появление новой недвижимости позволяет создавать рабочие места, повышать в районах деловую активность и уровень жизни жителей Москвы.

«Только за девять месяцев этого года по итогам торгов инвесторам передано 24 участка общей площадью свыше 10,8 гектара. Это в 1,5 раза превышает показатели за аналогичный период 2023-го, когда было арендовано 16 участков. Общая площадь объектов капитального строительства превысит 271,3 тысячи квадратных метров», – уточнил заммэра.

Как рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего земельных участков предприниматели взяли в аренду у города в Северо-Восточном административном округе столицы. По его словам, там на четырех участках общей площадью свыше 3,4 гектара будут возведены - медицинский и многофункциональный центры, спорткомплекс с катком и многоуровневая автостоянка.

«Почти 1,8 гектара арендовано на востоке Москвы для строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов, культурно-досугового центра и автомойки», - добавил Гаман.

