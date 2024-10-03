Ефимов: В Москве инвесторы арендовали у города 11 гектаров земли в 2024 году
В Москве предприниматели за девять месяцев текущего года арендовали у города почти 11 гектаров земли для строительства коммерческих объектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, город активно вовлекает в оборот участки земли для строительства различных коммерческих объектов. Ефимов подчеркнул, что появление новой недвижимости позволяет создавать рабочие места, повышать в районах деловую активность и уровень жизни жителей Москвы.
«Только за девять месяцев этого года по итогам торгов инвесторам передано 24 участка общей площадью свыше 10,8 гектара. Это в 1,5 раза превышает показатели за аналогичный период 2023-го, когда было арендовано 16 участков. Общая площадь объектов капитального строительства превысит 271,3 тысячи квадратных метров», – уточнил заммэра.
Как рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего земельных участков предприниматели взяли в аренду у города в Северо-Восточном административном округе столицы. По его словам, там на четырех участках общей площадью свыше 3,4 гектара будут возведены - медицинский и многофункциональный центры, спорткомплекс с катком и многоуровневая автостоянка.
«Почти 1,8 гектара арендовано на востоке Москвы для строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов, культурно-досугового центра и автомойки», - добавил Гаман.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пользователи жалуются на сбой в Telegram
- СМИ: В зоне СВО погиб отец 14 детей
- СМИ: Лидера «Хезболлы» Хасана Насралла похоронят 4 октября
- Симоньян призвала прекратить обсуждать квадроберов
- Боррель: Власти Израиля проигнорировали просьбы не допустить вторжения в Ливан
- Минобороны: ВСУ с начала боев в Курской области потеряли 19 850 военных
- СМИ: Гражданина Голландии задержали за нападение на сотрудника полиции в Москве
- СМИ: Нобелевскую премию мира могут вручить генсеку ООН Гутерришу
- Приложение «Радар.НФ» удалили из GooglePlay из-за санкций
- В Москве за лето составлено 40 протоколов о нарушении правил выгула собак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru