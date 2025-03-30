Ефимов: В Москве инвесторам выделили в аренду 30 участков для строительства ФОКов

В Москве предприниматели взяли в аренду около 22,8 гектара земли для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что инвесторы могут получить землю для возведения спортивных объектов через открытые аукционы.

«С 2020 года для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в 10 административных округах столицы город заключил с инвесторами по итогам торгов 30 договоров аренды участков общей площадью почти 22,8 гектара», – уточнил заместитель мэра.

Он также добавил, что соглашения предусматривают возведение объектов спортивной инфраструктуры общей площадью около 245 тысяч квадратных метров.

При этом, больше всего участков - семь - выделено под строительство ФОКов в ЮЗАО, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, еще пять на востоке столицы, четыре – в ЮАО.

Вся информация о выставленных на торги земельных участках публикуется на Инвестиционном портале Москвы.

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ФОТО: Владимир Ефимов. Пресс-служба Комплекса Градостроительной политики

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