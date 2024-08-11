Ефимов: В Москве инвесторам выделено более 190 гектаров в рамках инвестпроектов

В Москве для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), в ходе которых столичные девелоперы возведут коммерческие, спортивные, производственные и другие объекты общей площадью почти два миллиона квадратных метров, выделены земельные участки без проведения торгов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«За семь месяцев 2024 года с инвесторами и застройщиками без торгов было заключено 57 договоров аренды участков для реализации масштабных инвестпроектов. Им выделено более 190 гектаров земли, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода 2023-го, когда было предоставлено 70 гектаров», – отметил заммэра.

Для участия в МаИП инвестор должен предложить проект, который будет способствовать развитию инфраструктуры, появлению новых вакансий и привлечению инвестиций в экономику Москвы.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что больше всего таких договоров (16) заключено для строительства социальных объектов, на втором месте возведение коммерческой недвижимости (10), на третьем – строительство спорткомплексов (7).

