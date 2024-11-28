Ефимов: В Москве инвестор откроет детсад по программе льготной аренды

На севере Москвы инвестор откроет частный детский сад по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город заключил на 49 лет договор аренды здания в Головинском районе с победителем торгов по программе “1 рубль за квадратный метр в год”. Здесь смогут открыть частный детский сад на 90 мест. Объект площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров расположен по адресу: улица Флотская, дом 48А», – уточнил заместитель мэра.

По его словам, после проведения ремонта либо реконструкции и выполнения требований по осуществлению образовательной деятельности арендатор сможет перейти на льготную ставку.

Победителем торгов на право аренды помещения на улице Флотской стала частная школа «Знайка», которой теперь предстоит произвести ремонт здания, оснастить его новым оборудованием и приступить к образовательной деятельности.

Как отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, кроме самого здания, победитель торгов получил в аренду и прилегающую территорию площадью свыше 0,7 гектара.

Как рассказала директор ЧУОО «Школа «Знайка» Галина Фомина, кроме групп полного дня, в учреждении предусмотрены студии и кружки, группы кратковременного пребывания, а также планируется открытие первого класса российско-китайской начальной школы.

