Ефимов: В Москве инвестор откроет частный детсад в Восточном Измайлове
В Москве в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год» инвестор арендовал двухэтажное здание на 13-й Парковой улице в Восточном Измайлове для открытия частного детского сада. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он добавил, что инвестору предстоит отремонтировать объект и приспособить его для ведения образовательной деятельности.
«Завершить все работы планируется к 1 марта 2026 года, после чего начнется образовательный процесс. Договор с арендатором заключен на 49 лет», - сообщил Ефимов.
Отмечается, что пока в здании будет продолжаться ремонт, бизнесмен сможет арендовать объект по ставке, которая определилась по итогам аукциона. Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что в торгах участвовали четыре инвестора.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что арендуемое здание площадью примерно 1,7 тысячи квадратных метров построили в 1963 году. По ее словам, инвестор уже приступил к ремонту систем отопления, электро- и водоснабжения, а также к отделочным работам.
При этом, добавила она, кроме здания инвестор также получил в аренду земельный участок более 0,8 Га. Предполагается, что новый детсад смогут посещать 120 воспитанников.
