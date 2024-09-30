Ефимов: В Москве готовятся к проходке тоннелей станции метро «Рублево-Архангельское»
В Москве приступили к устройству двух монтажно-щитовых камер будущей платформы станции метро «Рублево-Архангельское». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Одна из монтажно-щитовых камер предназначена для старта двух шестиметровых щитов, которые пройдут до перспективной станции “Липовая Роща”. Со второй площадки еще два тоннелепроходческих комплекса такого же диаметра отправятся к будущей станции “Ильинская”», – уточнил он.
По словам Ефимова, станция будет возведена на территории ЖК на Западе Москвы. В ходе строительства предстоит разработать более 44 тысяч кубометров грунта. Строящаяся Рублево-Архангельская линия метро улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей Москвы.
Как рассказал глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, камеры в дальнейшем намерены объединить единым котлованом для обеспечения сбойки перегонных тоннелей и станционного комплекса.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что щит «София» начал строить перегонный тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» на будущей Рублево-Архангельской линии метро.
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