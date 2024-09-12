Ефимов: В Москве девелопер построит насосную станцию в Хорошево-Мневниках
В Москве инвестор в рамках соглашения об участии в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории построит канализационную насосную станцию в составе ЖК «Остров». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На территории Мневниковской поймы предусмотрено строительство канализационной насосной станции “КНС-2-Юг” производительностью около девяти тысяч кубических метров в сутки. Площадь будущего объекта составит 651 квадратный метр», – уточнил Ефимов.
По его словам, девелопер, по условиям договора, построит станцию до конца первого квартала будущего года, после чего передаст ее в собственность города.
Старт строительству был дан еще в первом квартале 2024 года.
К строительству приступили в первом квартале текущего года. Возведение станции предусмотрено в рамках обеспечения новой жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры. Здание канализационной насосной станции будет одноэтажным с подземной частью, прямоугольной формы в плане.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что с 2021 года застройщики по договору участия возводят социально значимые объекты рядом с жилыми кварталами.
«Уже заключили 150 таких договоров», – добавил Овчинский.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что новая канализационная насосная станция в Хорошево-Мневниках будет обслуживать порядка 40 домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инвесторы построили в столице по договорам участия 136 детских садов и 50 школ за пять лет.
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