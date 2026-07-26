Ефимов: В Москве c начала года свыше 300 помещений арендаторы выкупили у города

В Москве представители малого и среднего бизнеса с января по июнь текущего года выкупили у города по преимущественному праву выкупа свыше 42,7 тысячи квадратных метров недвижимости — 309 помещений. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что многие бизнесмены рассматривают покупку коммерческой недвижимости как базовую необходимость, которая создает ряд конкурентных преимуществ, в том числе защиту от повышения арендных ставок.

«Это позволяет продолжить работу в привычном месте и сохранить клиентскую базу вне зависимости от планов арендодателя, а также дает возможность снизить единовременную финансовую нагрузку, связанную с покупкой, благодаря возможности рассрочки платежей на семь лет», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева объявила, что больше всего помещений представители малого или среднего бизнеса выкупили в центре города. Речь идет о 42 объектах площадью примерно шесть тысяч квадратных метров. При этом на юго-западе Москвы выкуплено 38 помещений площадью примерно 4,9 тысячи квадратных метров.

По ее словам, на юге и востоке столицы арендаторы приобрели по 36 помещений суммарной площадью примерно 5,5 тысячи квадратных метров и более пяти тысяч квадратных метров соответственно.

Уточняется, что в каждом округе столицы среди проданных объектов есть помещения от нескольких квадратных метров до нескольких сотен квадратных метров. К примеру, на востоке города бывший арендатор купил недвижимость площадью 8,3 квадратного метра на Бойцовой улице, а в центре — 20,6 квадратного метра на Садовнической улице.

Чтобы воспользоваться преимущественным правом выкупа, предприниматели должны находиться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Кроме того, у них не должно быть долгов по арендной плате, а аренда должна составлять не менее одного года.