Ефимов: В Москве будут реализованы 104 проекта КРТ принятых с начала года

В столице были разработаны и опубликованы более 100 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Они подразумевают возведение жилых, общественно-деловых и производственных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года в столице было подготовлено и опубликовано 104 проекта КРТ. Они предусматривают реорганизацию участков общей площадью около 980 га. Всего там планируют построить более 13 миллионов кв м недвижимости, из которых свыше 4,2 миллиона кв м придется на жилье для реализации программы реновации», — подчеркнул вице-мэр.

По его словам, полная реализация всех проектов обеспечит город 94 тысячами дополнительных рабочих мест, а также создаст около 4,7 миллионов кв м общественно-деловых и производственных площадей.

Уточняется, что изменения запланированы в 11 административных округах на территории 70 районов. Город уже приступил к осуществлению 20 из 104 опубликованных планов: по ним уже либо найдены инвесторы, либо операторы КРТ, которые займутся реорганизацией участков.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский раскрыл подробности изменений на Юге столицы. По его словам, только в Южном административном округе внесут изменения на 131 га земли. Это позволит возвести 1,4 миллиона кв м недвижимости, включая жилые комплексы по программе реновации.

Программа КРТ подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее глава столицы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.

