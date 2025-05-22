Ефимов: В Москве более 300 жителей приступили к переселению по реновации в СВАО

В Москве началось переселение свыше 300 жителей из двух старых домов на Изумрудной улице в новостройку по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Новостройка по адресу: Изумрудная улица, дом 44/2, стала девятым домом, переданным под заселение по программе реновации в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа. В нее переедут более 300 жильцов двух соседних пятиэтажек», – рассказал заместитель мэра.



Ефимов отметил, что уже открыт Центр информирования по переселению на первом этаже жилого комплекса. По его словам, там участникам программы реновации помогут на всех этапах переезда. Заммэра подчеркнул, что всего в Лосиноостровском районе предстоит расселить 68 старых домов, новое жилье получат более 12 тысяч жителей столицы.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в новостройке на Изумрудной улице предусмотрена 161 квартира с улучшенной отделкой общей площадью более 9 тысяч квадратных метров.



«Пять квартир оборудованы для проживания маломобильных горожан с ограниченными возможностями здоровья», – обратил внимание глава департамента.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева проинформировала о том, что для удобства переселения участники программы реновации, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут воспользоваться сервисом «Переезд по программе реновации».



По её словам, он позволяет загрузить на портал все необходимые документы для подготовки проекта договора, выбрать время и дату его подписания, а также оставить заявку на бесплатную помощь грузчиков и предоставление транспорта для перевозки вещей на новую квартиру.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.

