Ефимов: В Москве 58 участков выделили в рамках МаИП для строительства спортобъектов
В Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов с 2016 года для строительства спортивных объектов было выделено более 120 гектаров земли без проведения торгов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С 2016 года город выделил инвесторам и застройщикам, реализующим спортивные масштабные инвестиционные проекты, без проведения торгов 58 участков площадью 121 гектар. На них предусмотрено строительство объектов общей площадью около 800 тысяч квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, благодаря этой программе в столице появятся новые бассейны, футбольные поля, ледовые арены и теннисные центры.
«Часть объектов уже введена в эксплуатацию», - подчеркнул Ефимов.
Одни из самых крупных объектов появятся на территории Мневниковской поймы на северо-западе столицы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, там планируется возведение центра подготовки национальных сборных команд по футболу, для которого в 2025 году было предоставлено более шести гектаров земли.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл после модернизации стадион «Локомотив» в Люблине.
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