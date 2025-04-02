Ефимов: В Москве 58 участков выделили в рамках МаИП для строительства спортобъектов

В Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов с 2016 года для строительства спортивных объектов было выделено более 120 гектаров земли без проведения торгов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2016 года город выделил инвесторам и застройщикам, реализующим спортивные масштабные инвестиционные проекты, без проведения торгов 58 участков площадью 121 гектар. На них предусмотрено строительство объектов общей площадью около 800 тысяч квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.

По его словам, благодаря этой программе в столице появятся новые бассейны, футбольные поля, ледовые арены и теннисные центры.

«Часть объектов уже введена в эксплуатацию», - подчеркнул Ефимов.

Одни из самых крупных объектов появятся на территории Мневниковской поймы на северо-западе столицы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, там планируется возведение центра подготовки национальных сборных команд по футболу, для которого в 2025 году было предоставлено более шести гектаров земли.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл после модернизации стадион «Локомотив» в Люблине.

