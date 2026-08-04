Ефимов: В «Москва-Сити» появится футуристический мост

Как отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, новый арт-объект станет еще одним местом притяжения для москвичей и гостей столицы.



«Открытие моста позволит создать не только комфортную пешеходную связь между ММДЦ “Москва-Сити” и одноименным городским вокзалом, но и новый арт-объект на территории делового кластера», - подчеркнул Десятков.



По его словам, мост будет интегрирован в прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки.



Будущий мост будет состоять из одиннадцати сфер - геодезических куполов с круглыми окнами и витражными мозаиками. У пешеходной зоны будет подсветка, напоминающая звездное небо, добавили в Градостроительном комплексе столицы.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении МЖД.

