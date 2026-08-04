Ефимов: В «Москва-Сити» появится футуристический мост

В 2027 году начнется строительство нового пешеходного моста в футуристическом стиле на территории «Москва-Сити», сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сейчас продолжается проектирование объекта, который станет частью инфраструктуры делового центра – футуристического моста из медных сфер. Он соединит транспортный хаб “Москва-Сити” с многофункциональным комплексом “IQ-квартал”», - отметил Ефимов.

Он уточнил, что длина моста составит 90 метров.

ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Как отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, новый арт-объект станет еще одним местом притяжения для москвичей и гостей столицы.

«Открытие моста позволит создать не только комфортную пешеходную связь между ММДЦ “Москва-Сити” и одноименным городским вокзалом, но и новый арт-объект на территории делового кластера», - подчеркнул Десятков.

По его словам, мост будет интегрирован в прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки.

Будущий мост будет состоять из одиннадцати сфер - геодезических куполов с круглыми окнами и витражными мозаиками. У пешеходной зоны будет подсветка, напоминающая звездное небо, добавили в Градостроительном комплексе столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении МЖД.

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ФОТО: Владимир Ефимов / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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