Ефимов: В «Москва-Сити» появится футуристический мост
В 2027 году начнется строительство нового пешеходного моста в футуристическом стиле на территории «Москва-Сити», сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Сейчас продолжается проектирование объекта, который станет частью инфраструктуры делового центра – футуристического моста из медных сфер. Он соединит транспортный хаб “Москва-Сити” с многофункциональным комплексом “IQ-квартал”», - отметил Ефимов.
Он уточнил, что длина моста составит 90 метров.
Как отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, новый арт-объект станет еще одним местом притяжения для москвичей и гостей столицы.
«Открытие моста позволит создать не только комфортную пешеходную связь между ММДЦ “Москва-Сити” и одноименным городским вокзалом, но и новый арт-объект на территории делового кластера», - подчеркнул Десятков.
По его словам, мост будет интегрирован в прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки.
Будущий мост будет состоять из одиннадцати сфер - геодезических куполов с круглыми окнами и витражными мозаиками. У пешеходной зоны будет подсветка, напоминающая звездное небо, добавили в Градостроительном комплексе столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении МЖД.
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