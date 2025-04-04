Ефимов: В Мещанском районе Москвы построят школу
В Москве построят школу в Мещанском районе Центрального административного округа. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, Москомархитектура уже внесла изменения в правила землепользования и застройки для возведения образовательного учреждения.
«Школу построят на земельном участке площадью один гектар на месте нефункционирующих зданий школы № 2107. Ее возведут в рамках Адресной инвестиционной программы. Предельная площадь нового объекта составит 20 тысяч квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, школа будет полностью соответствовать современным требованиям и нормам организации учебного процесса и даст городу дополнительные 1,1 тысячи мест.
Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что новое учебное заведение столицы будет расположено на пересечении Большой Переяславской улицы и Астраханского переулка.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на северо-западе Москвы строится 15 образовательных учреждений.
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