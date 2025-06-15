Ефимов: В мае в четырех округах Москвы завершилось строительство шести жилых комплексов

В мае 2025 года в четырех округах столицы закончилось строительство шести новостроек по программе реновации площадью более 200 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В мае этого года город завершил строительство еще шести новостроек по программе реновации. Их общая площадь превышает 200 тысяч квадратных метров. Новые жилые комплексы расположены в четырех округах столицы. По две новостройки возвели в Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах, еще по одной – в Восточном и Южном», – рассказал Владимир Ефимов.

Он уточнил, что суммарно там будет две тысячи квартир с улучшенной отделкой.

Во дворах новостроек провели комплексное благоустройство, разбили газоны, высадили цветы, оборудовали зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что новые жилые комплексы появились в пяти районах города: два здания в Южном Бутове и еще четыре новостройки в районах Лианозово, Останкинский, Царицыно и Косино-Ухтомский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации вошла еще 131 площадка для строительства домов.

