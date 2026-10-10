Ефимов: В Люблине расселили 60 домов по реновации

В московском районе Люблино более 4,5 тысяч семей в рамках программы реновации переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Расселение домов в рамках программы реновации в Люблине Юго-Восточного административного округа Москвы началось в 2021 году. Сегодня количество полностью освобожденных зданий достигло 60, из них в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более 4,5 тысячи семей», - отметил Ефимов.

По его словам, москвичи могут бесплатно получить от города транспорт для переезда в новые квартиры и грузчиков. В Люблине этой услугой воспользовались около 3,6 тысяч семей.

Всего в рамках программы реновации в Люблине получат новые квартиры около 30 тысяч москвичей. Будут расселены 152 старых дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил в два раза увеличить темпы реализации программы реновации. При этом он отметил, что одна из новостроек в Царицыно стала новой достопримечательностью этого района.

