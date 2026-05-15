Ефимов: В Люблине более 4,5 тыс. семей переехали в современные дома по реновации
С начала реализации программы реновации в районе Люблино новое жильё получили свыше 4,5 тысячи семей, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Первое переселение в Люблине началось в 2021 году. Тогда участникам программы реновации были предложены квартиры в новых домах, расположенных на Люблинской и Краснодонской улицах. Сейчас под заселение передано 20 новых жилых комплексов. В них уже отпраздновали новоселье более четырех с половиной тысяч семей», - отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.
В общей сложности по программе реновации здесь планируется расселить 152 старых дома — это обеспечит новым жильём около 30 тысяч москвичей.
В новых жилых комплексах Люблино оборудовано свыше 5,5 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. Общая жилая площадь новостроек превышает 328 тысяч квадратных метров, отметили в Департаменте градостроительной политики.
Для удобства переселенцев город предоставляет бесплатные услуги грузчиков и транспорта. Этой поддержкой уже воспользовались более 3,6 тысячи семей.
Участники реновации могут получить консультацию по всем вопросам переезда в Центре информирования по переселению — он расположен на первом этаже одной из новостроек. Кроме того, заказать услуги, связанные с переселением, можно через суперсервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.
Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, суперсервис содержит общую инструкцию по подготовке к переезду: в ней описан порядок действий и перечень необходимых документов. С его помощью можно настроить параметры переезда — тогда житель ознакомится со сценарием будущего переселения с учётом своей жизненной ситуации.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы её реализации в два раза. Недавно градоначальник также сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.
