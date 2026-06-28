Ефимов: В Лосиноостровском районе жилье по реновации получили 3,4 тысячи жителей

В Москве с начала проведения реновации договоры на получение комфортного жилья в новостройках в Лосиноостровском районе заключили свыше 3,4 тысячи жителей, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, это более четверти участников программы реновации в Лосиноостровском районе. Политик напомнил, что там переселение в рамках программы началось в мае 2020 года, и тогда первые письма с предложением новых квартир получили горожане из дома 28, корпуса 1, на Изумрудной улице.

«С тех пор договоры на комфортное жилье в районе заключили все жители 19 старых зданий. Москвичи еще из трех домов продолжают оформлять документы», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

При этом всего в районе новые квартиры получат примерно 12,2 тысячи москвичей. Известно, что для переселения участников построили по четыре ЖК на Изумрудной и Тайнинской улицах, еще три переданные под заселение новостройки находятся на Стартовой, Шушенской и Норильской улицах.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева объявила, что большинство правообладателей новых квартир в современных ЖК по реновации в Лосиноостровском районе появилось в 2022–2023 годах — примерно 1,5 тысячи человек.

По ее словам, в 2025 году жилье в новостройках оформили около 540 москвичей, а с начала 2026-го — более 310. В новых домах горожанам предоставляют не только комфортные квартиры, но и необходимую инфраструктуру, и на первых этажах зданий предусмотрены нежилые помещения для соцобъектов, добавила политик.

В Лосиноостровском районе в программу переселения по реновации вошли 68 домов. В Департаменте градостроительной политики сообщили, что сейчас там уже передали 11 новостроек, возведенных с учетом современных принципов качества и безопасности.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о сдаче нового дома по реновации на северо-востоке столицы в Алексеевском районе и поручил увеличить темпы реализации программы вдвое.

