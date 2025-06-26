Ефимов: В Краснопахорском районе Москвы построят логистический комплекс
Москва выделила инвестору участок земли в Краснопахорском районе для строительства нового предприятия в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На предприятии смогут работать 900 человек. Размер инвестиций превысит 10 миллиардов рублей», – заявил он.
Уточняется, что инвесторы могут получить статус МаИП, вкладывая средства в создание рабочих мест и развитие инфраструктуры города.
Город продолжает формировать кооперационные связи между различными промышленными предприятиями по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
Благодаря пищевому кластеру в Краснопахорском районе, промышленная площадь которого составит более 800 тысяч квадратных метров, будет создано более 11,4 тысячи новых рабочих мест.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что логистический комплекс появится и вблизи деревни Троицкое
«Договор аренды земли планируется заключить на четыре года после формирования участка и постановки его на государственный кадастровый учет. Это срок, в течение которого инвестору необходимо завершить строительство объекта площадью 80 тысяч квадратных метров», – подчеркнула она.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что Москва активно развивает собственные производственные комплексы.
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