Ефимов: В Котловке реорганизуют участок по проекту КРТ

В Москве на улице Нагорной в районе Котловка планируется реорганизовать неэффективно используемый участок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица проработала еще один проект КРТ, нацеленный на содействие программе реновации жилищного фонда. Так, в районе Котловка Юго-Западного административного округа планируется реорганизовать участок площадью 0,63 гектара. Здесь построят жилой комплекс для реализации программы реновации общей площадью 18,2 тысячи квадратных метров. Переехать в него смогут жители расположенных рядом домов, подлежащих расселению по программе», – отметил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, жилая площадь двух корпусов составит около 11,1 тысячиквадратныхметров — новое жильё рассчитано более чем на 300 человек. Прилегающую территорию благоустроят: проложат пешеходные дорожки, высадят деревья и кустарники, оборудуют детскую площадку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты КРТ ещё в трёх районах — Сокол, Солнцево и Рязанский. В целом программа нацелена на преобразование бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых участков в современные городские пространства, органично вписанные в городскую среду. На сегодняшний день в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400проектов КРТ общей площадью около 4,5тысячигектаров. Программа осуществляется по поручению мэра Сергея Собянина.

