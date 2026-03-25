Ефимов: В комплекс электродепо «Троицкое» войдет 11 зданий и сооружений

В состав комплекса электродепо «Троицкое» войдет 11 сооружений и зданий. Оно будет обслуживать поезда Троицкой линии метро, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Самым крупным зданием электродепо “Троицкое” станет производственно-административный блок. В его состав войдет административно-бытовой и отстойно-ремонтный корпуса, мотодепо, участки мойки составов и обточки колесных пар», - рассказал он.

Ефимов уточнил, что общая площадь застройки будет свыше 112 тысяч квадратных метров. Закончить строительство электродепо готовятся в 2029 году.

План расположения сооружений на территории электродепо позволит разумно и рационально использовать отведенное пространство, а также сократить время перемещения работников между корпусами.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, в «Троицком» будут обслуживаться и ремонтироваться электропоезда одноименной линии метро. Она станет самой протяженной веткой столичного метрополитена. Сейчас завершен первый этап строительства этой ветки метро, уже начат второй этап. В радиусе будет размещено 17 станций. Запуск позволит сделать более комфортной дорожно-транспортную ситуацию на юго-западе и юге столицы.

Ранее о начале строительства электродепо «Троицкое» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

