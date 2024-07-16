Ефимов: В Коммунарке завершается строительство первой очереди центра «Бизнес Сити»

В Москве инвестор завершает возведение первого корпуса офисно-делового центра «Бизнес Сити» в районе Коммунарка на территории ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ходе развития территорий Троицкого и Новомосковского административных округов город придерживается принципа сбалансированной застройки. Наряду со строительством жилья здесь возводят социальные объекты, развивают транспортную инфраструктуру и создают рабочие места. Так, благодаря появлению бизнес-центра площадью 21,4 тысячи квадратных метров в районе Коммунарка создадут около одной тысячи рабочих мест», – рассказал он.

Центр будет достроен до конца года. На восьми этажах разместятся офисы, на первом этаже предусмотрены площади для кафе и общественных помещений. Также строители займутся благоустройством территории, а для удобства посетителей будет открыт паркинг.

Со своей стороны, глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин добавил, что инвесторы сегодня проявляют особую активность на территории Новой Москвы. Так, местные жители получают не только кафе, магазины и центры досуга, но и трудоустройство рядом с домом. Число рабочих мест здесь с момента присоединения округов к Москве увеличилось в три раза.

