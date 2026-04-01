Ефимов: В Коммунарке появится новый кампус МГТУ «СТАНКИН»

Новый корпус Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» будет открыт в столичном Новомосковском административном округе на территории административно-делового центра «Коммунарка». Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Новый кампус Московского государственного технологического университета “СТАНКИН” возведут в районе Коммунарка Новомосковского административного округа под кураторством Департамента гражданского строительства», — сообщил вице-мэр.

По его словам, архитекторы уже начали работу над проектировкой зданий, а их общая площадь достигнет 232 тысяч кв м.

Как уточнили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства, современный кампус возведут на территории административно-делового центра «Коммунарка», где сейчас формируется крупный многофункциональный кластер с объектами образования, культуры и общественно-деловыми комплексами.

Руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров, в свою очередь, отметил, что в составе кампуса будет техполигон, культурно-досуговый центр, а также пространства для исследовательских и учебных лабораторий, компьютерных классов и лекторий. Он добавил, что в новом корпусе появятся конгрессно-выставочные, а также научно-образовательные пространства, коворкинги для студентов и зоны отдыха.

Территорию вокруг комплекса благоустроят: засадят саженцами деревьев и кустарниками, выложат газон, а также создадут дорожки.

