Ефимов: В Коммунарке появится новый кампус МГТУ «СТАНКИН»
Новый корпус Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» будет открыт в столичном Новомосковском административном округе на территории административно-делового центра «Коммунарка». Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
«Новый кампус Московского государственного технологического университета “СТАНКИН” возведут в районе Коммунарка Новомосковского административного округа под кураторством Департамента гражданского строительства», — сообщил вице-мэр.
По его словам, архитекторы уже начали работу над проектировкой зданий, а их общая площадь достигнет 232 тысяч кв м.
Как уточнили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства, современный кампус возведут на территории административно-делового центра «Коммунарка», где сейчас формируется крупный многофункциональный кластер с объектами образования, культуры и общественно-деловыми комплексами.
Руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров, в свою очередь, отметил, что в составе кампуса будет техполигон, культурно-досуговый центр, а также пространства для исследовательских и учебных лабораторий, компьютерных классов и лекторий. Он добавил, что в новом корпусе появятся конгрессно-выставочные, а также научно-образовательные пространства, коворкинги для студентов и зоны отдыха.
Территорию вокруг комплекса благоустроят: засадят саженцами деревьев и кустарниками, выложат газон, а также создадут дорожки.
Горячие новости
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»