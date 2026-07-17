Ефимов: В Коммунарке появился общественный объект

В Московском районе Коммунарка Новомосковского административного округа завершилось возведение здания общественного назначения. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Наша задача — развивать территорию полноценно как самодостаточную экосистему, где люди могут жить, работать и отдыхать. На улице Александры Монаховой в Коммунарке построено общественное здание площадью свыше 6,6 тысячи кв. м на более чем 350 рабочих мест», — сообщил он.



По его словам, объект станет точкой притяжения для бизнеса, а также поможет уменьшить маятниковую миграцию. Это позволит обеспечить жителей района качественными услугами без необходимости выезжать в центр города, добавил Ефимов.



Новый комплекс будет находиться по адресу: улица Александры Монаховой, земельный участок 39Б.



Уточняется, что на первом этаже расположатся коммерческие пространства и инфраструктурные объекты, среди которых могут быть медицинские центры, клиники и аптеки. Этажи со второго по пятый предоставят помещения под самые разные бизнес-задачи, а во второй части здания со второго по восьмой этаж можно открыть просторные офисные опенспейсы



На всех этапах за ходом строительства следили специалисты Мосгосстройнадзора, которые провели 11 выездных проверок и не выявили нарушений. Они выдали заключение на ввод объекта в эксплуатацию.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил развитие инфраструктуры в ТиНАО за последние 14 лет.

