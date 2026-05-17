Ефимов: В Измайлове новоселами по реновации стали свыше 6 тысяч человек

В Москве в районе Измайлово комфортные квартиры в современных ЖК, возведенных в рамках реализации программы реновации, получили почти все жители 38 старых домов из 59 — это около шести тысяч человек. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в Измайлове переселение по реновации началось в мае 2021 года. По словам политика, в настоящий момент переселением в районе затронуто уже две трети включенных в программу домов.

«Ключи от новых квартир в Измайлове получили более 6,2 тысячи москвичей. Всего здесь планируется переселить в новостройки 8,5 тысячи человек», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Отмечается, что общедомовое пространство и территория вокруг новостроек отвечают критериям безбарьерной среды. Первые этажи в новых ЖК выделены под магазины, сервисы и городские организации, которые дополнят инфраструктуру района.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что в настоящий момент договоры на недвижимость в современных ЖК в Измайлове заключили уже все москвичи из 37 старых зданий, а участники реновации из дома 7, корпуса 1, на Первомайской улице завершают оформление документов.

В Департаменте градостроительной политики отметили, что в Измайлове уже успели демонтировать 24 дома с применением современной экологичной технологии «умный снос», предусматривающей максимальную переработку отходов и снижение шума. Москвичи из старых домов переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. На месте сноса старых зданий строят современные благоустроенные ЖК с сопутствующей инфраструктурой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе, поручив увеличить темпы реализации программы вдвое.