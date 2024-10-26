Ефимов: В июле-сентябре новые квартиры получили 12600 участников программы реновации
В третьем квартале текущего года более 12600 жителей восьми административных округов Москвы начали переселение по программе реновации ветхого жилья. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В третьем квартале 2024 года к переселению в 23 современных жилых комплекса по программе реновации приступили свыше 12,6 тысячи москвичей из 80 старых домов. Более 10,2 тысячи человек уже определились с выбором квартир, из них свыше шести тысяч горожан заключили договоры и занимаются переездом», — отметил вице-мэр.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман заявил, что более половины москвичей, которые начали переселение в новые дома в июле-сентябре текущего года, живут в ВАО. На втором месте по этому показателю находится ЮВАО, на третьем — СВАО.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что программа реновации затронула более 176 тысяч москвичей. Он также поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru