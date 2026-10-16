Ефимов: В Хорошевском районе построили офисно-деловой центр «Магистральная 12»
В Северном административном округе Москвы завершили возведение делового центра с террасами общей площадью свыше 20 тысяч кв. м. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Архитектурная концепция бизнес-центра в Хорошевском районе разработана в рамках системного подхода к деловой застройке территории “Большого Сити”. Бизнес-центр представляет собой 11-этажное здание общей площадью около 20 тысяч кв. м. Фасад сформирован из 23 стеклянных объемов кубической формы», — отметил он.
По его словам, в здании будут расположены офисные помещения свободной планировки, атриум под светопрозрачным куполом и террасы на пятом и девятом этажах, куда можно будет попасть из офисов. В новом объекте смогут работать 1,5 тысячи человек, добавил Ефимов.
Его инфраструктура подразумевает наличие трех отдельных лифтовых групп с четырьмя грузопассажирскими лифтами и наземный паркинг на 126 автомобилей.
Бизнес-центр расположен по адресу 5-я Магистральная улица, дом 4, строение 3 в районе «Большого Сити» неподалеку от станций метро «Хорошевская» и «Полежаевская». Поблизости также находятся жилые и коммерческие объекты, что делает его привлекательным для инвесторов.
За ходом строительных работ следили специалисты Мосгосстройнадзора. Они провели пять выездных проверок и оформили итоговое заключение о соответствии здания требованиям проектной документации.
Москва придерживается принципов «15-минутного города» в своей градостроительной политике. Это позволяет создавать районы с самодостаточной инфраструктурой. Продуманное размещение жилья, социальной инфраструктуры, рабочих мест и общественных пространств в шаговой доступности обеспечивает устойчивый рост мегаполиса.
Появление в столице общественно-деловых объектов отвечает задачам и планам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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