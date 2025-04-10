Ефимов: В Головинском районе Москвы появятся новостройки по программе КРТ
В Головинском районе на севере Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок площадью 2,61 гектара, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Этот участок находится вблизи Ленинградского проспекта рядом с парком Дружбы и Фестивальными прудами, неподалеку от метро «Водный стадион» и «Речной вокзал».
«На территории планируют построить жилье для реализации программы реновации с объектами сопутствующей инфраструктуры. На первых этажах домов разместят предприятия торговли, общепита и сервисные службы. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, оборудуют детские и спортивные площадки», – отметил Ефимов.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, будут построены три жилых комплекса с подземным паркингом.
«Общая площадь жилых объектов превысит 35 тыс. кв.м. Здесь также сохранят три объекта коммунального назначения», - добавил Гаман.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что общая площадь квартир в этих новостройках в Головинском районе превысит 21 тыс. кв.м.
«Это позволит предоставить новое жилье ориентировочно для 800 москвичей. Для удобства жителей в подъездах оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов, а на придомовой территории установят камеры видеонаблюдения», - отметил Овчинский.
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