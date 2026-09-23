Ефимов: В Филимонковском районе возвели монолитный каркас детсада на 350 мест

В Новомосковском административном округе уже готов монолитный каркас для будущего детского сада на 350 мест. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строительная готовность детского сада на 350 мест в футуристическом стиле составляет 30%. За счет оригинального архитектурного решения объект станет яркой доминантой жилого квартала в Филимонковском районе. Строители завершили самый трудоемкий этап — возведение монолитного каркаса здания», – сообщил он.

По его словам, площадь сооружения превысит 5,7 тысячи кв м, а в данный момент уже создаются кладки наружных и внутренних стен и ведется благоустройство территории и монтаж внутриплощадочных инженерных сетей. В здании будет пространство для 14 групп разного возраста, а каждая из них получит раздевалки, спальни и буфетные комнаты, добавил Ефимов.