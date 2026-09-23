Ефимов: В Филимонковском районе возвели монолитный каркас детсада на 350 мест
В Новомосковском административном округе уже готов монолитный каркас для будущего детского сада на 350 мест. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Строительная готовность детского сада на 350 мест в футуристическом стиле составляет 30%. За счет оригинального архитектурного решения объект станет яркой доминантой жилого квартала в Филимонковском районе. Строители завершили самый трудоемкий этап — возведение монолитного каркаса здания», – сообщил он.
По его словам, площадь сооружения превысит 5,7 тысячи кв м, а в данный момент уже создаются кладки наружных и внутренних стен и ведется благоустройство территории и монтаж внутриплощадочных инженерных сетей. В здании будет пространство для 14 групп разного возраста, а каждая из них получит раздевалки, спальни и буфетные комнаты, добавил Ефимов.
Форма нового садика будет похожа на космический корабль благодаря комбинированию объемов различного масштаба. Фасады украсят графическими изображениями планет, искусственными спутниками, а также детей-космонавтом в стиле карандашного рисунка. При оформлении будут использованы нестандартные решения — танцевальный паркет в музыкальном зале и спортивный в физкультурном, а в кабинете развивающих занятий появятся раздвижные трансформируемые перегородки. В групповых помещениях будет безопасная мебель, светильники, зеркала и декор в космическом стиле. Адрес будущего социального объекта — улица Лаптева, земельный участок 4.
Отдельное внимание уделено созданию условий для пребывания детям с ограниченными возможностями здоровья. Для их потребностей в здании появится лифт и необходимое оборудование, а также безбарьерный доступ. На прилегающей территории высадят цветники, зеленые зоны с кустарниками и деревьями, а также живые изгороди из пузыреплодника. Помимо них, на ней будут спортивные площадки с тренажерами и полями для игры в мяч, а также веранды для защиты от солнца и дождя.
Строительство идет под контролем Мосгосстройнадзора. Инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы уже закончили пятую выездную проверку для оценки выполнения монолитных и фасадных работ на соответствие требованиям проектной документации.
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