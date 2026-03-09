Ефимов: В Филимонковском районе построят административное здание

В рамках Адресной инвестиционной программы в Филимонковском районе Москвы построят административное здание, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В Филимонковском районе Новомосковского административного округа планируют возвести административное здание, в котором разместятся подразделения столичных ведомств. Для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки участка площадью 2,56 гектара», - уточнил он.



По словам Ефимова, с появлением нового здания городские службы получат комфортные условия для работы, а жители – удобный доступ к государственным и муниципальным услугам.



В свою очередь, в столичном Департаменте градостроительной политики уточнили, что участок для строительства расположен на пересечении улицы Братьев Бромлей и шоссе Ракитки. Эта территория свободна от объектов капитального строительства. Рядом возведут здание для районного отдела полиции, что позволит создать полноценный административно-правовой кластер.

