Ефимов: В Филимонковском районе построят административное здание
В рамках Адресной инвестиционной программы в Филимонковском районе Москвы построят административное здание, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Филимонковском районе Новомосковского административного округа планируют возвести административное здание, в котором разместятся подразделения столичных ведомств. Для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки участка площадью 2,56 гектара», - уточнил он.
По словам Ефимова, с появлением нового здания городские службы получат комфортные условия для работы, а жители – удобный доступ к государственным и муниципальным услугам.
В свою очередь, в столичном Департаменте градостроительной политики уточнили, что участок для строительства расположен на пересечении улицы Братьев Бромлей и шоссе Ракитки. Эта территория свободна от объектов капитального строительства. Рядом возведут здание для районного отдела полиции, что позволит создать полноценный административно-правовой кластер.
