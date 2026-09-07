Ефимов: В Филимонковском районе Москвы построят современный логистический центр

В Москве согласовали проект строительства логистического центра в Новомосковском административном округе в Филимонковском районе, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что проект прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Логистический центр возведут в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

«Комплекс зданий и сооружений общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров возведут на свободном земельном участке 15 Га у пересечения улиц Александра Печерского и Рабочей», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Отмечается, что для создания нового логистического центра в рамках МПТ привлекли свыше 6,8 млрд рублей частных инвестиций. После открытия объекта там смогут работать более 800 специалистов.

Председатель Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков уточнил, что для обеспечения функционирования складского здания проект предусматривает размещение вспомогательных сооружений, поэтому на участке появятся котельная, насосные и дизель-электрические станции, резервуары для противопожарного запаса воды, очистные сооружения бытовых и ливневых стоков.

Основное здание логистического центра разделят противопожарными стенами на три складских отсека с административно-бытовыми блоками. Известно, что объект будет работать в две смены по 12 часов и принимать до 400 грузовых автомобилей ежедневно. На складе можно будет одновременно хранить свыше 80 тысяч палет с товарами, а его оборот составит 6,8 тысячи палет в сутки, сообщили в Градостроительном комплексе Москвы.