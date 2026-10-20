Ефимов: В Филимонковском районе Москвы построят и обновят около километра дорог

В Новомосковском административном округе Москвы утвержден проект планировки территории, предусматривающий модернизацию дорожной сети в деревне Горчаково и поселке Птичное, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект охватывает территорию площадью более 18 гектаров. В рамках запланированных работ специалисты реконструируют Центральную и Школьную улицы, а также проложат новый отрезок Лесной улицы, который станет удобным подъездным путем к школе № 1391.

«Появятся новые тротуары, пешеходные переходы и благоустроенные зеленые зоны. Эти изменения улучшат доступность ключевых социальных объектов: поликлиники, культурного центра “Десна” и школ», — подчеркнул Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Обновленная улично-дорожная сеть призвана связать строящиеся и действующие городские объекты, разгрузить локальные проезды и повысить безопасность пешеходов и автомобилистов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве новой трассы в Троицке, которая обеспечит автомобилистам прямой и удобный выезд на Калужское шоссе.

