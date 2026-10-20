Ефимов: В Филимонковском районе Москвы построят и обновят около километра дорог
В Новомосковском административном округе Москвы утвержден проект планировки территории, предусматривающий модернизацию дорожной сети в деревне Горчаково и поселке Птичное, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Проект охватывает территорию площадью более 18 гектаров. В рамках запланированных работ специалисты реконструируют Центральную и Школьную улицы, а также проложат новый отрезок Лесной улицы, который станет удобным подъездным путем к школе № 1391.
«Появятся новые тротуары, пешеходные переходы и благоустроенные зеленые зоны. Эти изменения улучшат доступность ключевых социальных объектов: поликлиники, культурного центра “Десна” и школ», — подчеркнул Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Обновленная улично-дорожная сеть призвана связать строящиеся и действующие городские объекты, разгрузить локальные проезды и повысить безопасность пешеходов и автомобилистов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве новой трассы в Троицке, которая обеспечит автомобилистам прямой и удобный выезд на Калужское шоссе.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Для артиста ощутимо»: Как Казахстан наказал рэпера Navai за наркотики
- Познер раскрыл, почему Макрон не справился с протестами во Франции
- Рубио: Трамп раздражен позицией Киева по урегулированию на Украине
- «Взрывоопасно»: Почему единый реестр топлива на АЗС должен быть закрытым
- Экс-депутат Рады раскрыл, какой компромат есть у Трампа на Зеленского
- Не только Украина: Как Трамп согласился на «тройные» переговоры с Путиным и Си
- Песков: Именно Россия должна обсуждать с США вопросы ядерного разоружения
- Песков: В Кремле надеются на скорую встречу Путина с Уиткоффом
- В Минздраве назвали средний возраст выявления рака
- В Курской области дрон ВСУ атаковал объект энергетики