Ефимов: В Филевском Парке построят новое здание для отдела полиции

В столичном районе Филевский Парк на западе города будет возведен современный отдел МВД по индивидуальному проекту в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом рассказал глава московского Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Филевский Парк началось проектирование пятиэтажного здания для работы отдела полиции. Объект площадью около пяти тысяч кв м построят по программе “Безопасный город” за счет средств столичного бюджета», — сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

По его словам, сотрудники смогут не только комфортно работать, но и отдыхать в специальных зонах, а также иметь доступ к пространствам для спортивной и боевой подготовки.

Руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров добавил, что здание будет оборудовано тиром со стрелковой галереей, комнатами психологической разгрузки, спортивным и тренажерным залом.

Возведение нового объекта обеспечит повышение мер безопасности в Москве. Прилегающая к нему территория будет озеленена и благоустроена, вокруг участка появятся асфальтированные дорожки, парковка для автомобилей и новый газон, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

В столице уделяется особое внимание строительству объектов безопасности, а дежурные части получают современное оборудование, которое позволяет им повысить эффективность работы и улучшить качество обслуживания населения.

