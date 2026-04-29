Ефимов: В Филевском Парке построят новое здание для отдела полиции
В столичном районе Филевский Парк на западе города будет возведен современный отдел МВД по индивидуальному проекту в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом рассказал глава московского Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Филевский Парк началось проектирование пятиэтажного здания для работы отдела полиции. Объект площадью около пяти тысяч кв м построят по программе “Безопасный город” за счет средств столичного бюджета», — сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.
По его словам, сотрудники смогут не только комфортно работать, но и отдыхать в специальных зонах, а также иметь доступ к пространствам для спортивной и боевой подготовки.
Руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров добавил, что здание будет оборудовано тиром со стрелковой галереей, комнатами психологической разгрузки, спортивным и тренажерным залом.
Возведение нового объекта обеспечит повышение мер безопасности в Москве. Прилегающая к нему территория будет озеленена и благоустроена, вокруг участка появятся асфальтированные дорожки, парковка для автомобилей и новый газон, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.
В столице уделяется особое внимание строительству объектов безопасности, а дежурные части получают современное оборудование, которое позволяет им повысить эффективность работы и улучшить качество обслуживания населения.
