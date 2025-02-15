Ефимов: В двух районах ЗАО построят жилье по реновации в рамках проекта КРТ

Участки в районах Раменки и Проспект Вернадского подлежал реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о двух участках площадью 2,04 гектара на улице Удальцова неподалеку от станции метро «Проспект Вернадского». На реорганизованной территории возведут жилье по программе реновации.

«Новостройки станут частью районов со сложившейся деловой и социальной инфраструктурой. Вложения в развитие площадки составят девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 56 миллионов рублей. В результате город получит свыше 130 рабочих мест», - отметил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, на рерганизованной территории планируется возвести 60,7 тысячи квадратных метров жилья. На первых этажах новых домов разместятся кафе, магазины, службы быта и другие организации малого бизнеса. Прилегающую территорию облагородят и озеленят.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что на западе столицы возведут порядка 39 тысяч квадратных метров квартир по реновации, что позволит 1,4 тысячи москвичей переселиться в новое жилье.

В рамках программы комплексного развития территорий на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строят жилье, прокладывают дороги и создают инфраструктуру. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

