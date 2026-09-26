Ефимов: В двух районах Москвы объявлены торги на право КРТ

В Головинском районе и Гольянове пройдут аукционы на возможность заключить договора о комплексном развитии участков общей площадью 15,65 га. Ее застроят общественно-деловой и производственной инфраструктурой. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве объявлены торги на право комплексного развития двух участков. Один из них площадью 10,33 га находится на севере возле транспортного узла “Лихоборы” в проезде Черепановых. Второй размером 5,32 га — в бывшей промзоне “Калошино” в Черницынском проезде на востоке столицы», — сообщил он.

По его словам, на обновленных местах возведут более 260 тысяч кв. м недвижимости, включая общественно-деловую и производственную инфраструктуру. Это позволит обеспечить город пятью тысячами рабочих мест, добавил он.

Возле транспортного узла «Лихоборы» предприниматели смогут построить общественно-деловой комплекс на 160,48 тысячи кв. м, где будут помещены офисы, магазины, фитнес-залы, банки и другие объекты совместно с паркингом для 480 автомобилей на 18,67 тысячи кв. м. Еще одним условием для будущего застройщика остается сохранение терминала и надземных пешеходных переходов между МЦК и МЦД.

А на территории бывшей промзоны «Калошино» планируется организовать промышленно-производственный кластер с зданиями производственного назначения, а также центральным тепловым пунктом и распределительной подстанцией, которые достанутся столице. Суммарная площадь всех объектов составит 79,75 тысячи кв. м.

Оба участка имеют отличную транспортную доступность: они расположены вблизи станций МЦК и МЦД, а также крупных автомагистралей.

Начальная цена первого лота в проезде Черепановых будет 47,89 миллиона рублей, а в Черницынском проезде — 4,86 миллиона рублей. Для участия в торгах любому юридическому лицу из Москвы и регионов достаточно иметь опыт строительства и ввода в эксплуатацию не менее 10% от объема запланированной недвижимости за последние пять лет. Помимо этого, от них требуется внести задаток в виде 20% от начальной цены аукционов.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов уточнил, что прием заявок завершается 17 ноября, а день торгов назначен на 25 ноября.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся более 470 проектов , которые изменят облик почти 4,7 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

