Ефимов: В Дмитровском районе переехали или переселяются по реновации жители 25 домов

С начала осуществления программы реновации в Дмитровском районе находятся в процессе переселения или завершили переезд жители 25 домов. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации началось в Дмитровском районе в 2019 году. Первыми предложения равнозначных квартир получили горожане из дома на улице Долгопрудной. С тех пор в новостройки уже переехали или находятся в процессе переселения жители 25 старых домов. При этом 17 зданий полностью расселили. После переезда участников программы в новые квартиры старые дома демонтируют, а на их месте возводят новостройки и другую востребованную инфраструктуру», — отметил он.

Также Ефимов уточнил, что суммарно в программе реновации в этом районе задействованы 55 домов.

Новые здания строят в том же районе, что позволяет сохранить жильцам привычную инфраструктуру. Исключениями являются ТиНАО и ЗелАО — там переезд осуществляется в границах округа.

Сейчас в Дмитровском районе уже демонтировали 15 домов по технологии «умный снос». Этот метод позволяет снести старые дома с минимальным шумом и сортировкой отходов для переработки, отметили в Департаменте градостроительной политики.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, новые квартиры в этом районе уже достались более 3,2 тысячи москвичей, а еще 900 участников программы сейчас проходят процесс оформления документов. Заключить договоры им помогают специалисты Департамента городского имущества. Они работают в центрах информирования на первых этажах новых домов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что запущена вторая очередь завода по изготовлению префаб-конструкций.

